Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемые в нападении на «Крокус» обжаловали продление ареста

Четверо обвиняемых в нападении на «Крокус» обжаловали продление ареста

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Четверо обвиняемых в соучастии в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье подали в суд апелляцию на решение продлить им арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд.

«Решение продлить меру пресечения Исломову Аминчону, Исломову Диловару, Исломову Исроилу и Касимову Алишеру, обвиняемым по ч. 3 ст. 205 УК РФ, обжаловано», — говорится в сообщении.

Жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом. До этого суд продлил данным четверым лицам срок содержания под стражей до 22 ноября.

21 августа сообщалось, что адвокат исполнителя теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова вновь обжаловал продление его ареста. Суд зарегистрировал жалобу от защитника обвиняемого в терроризме. Дата ее рассмотрения на данный момент неизвестна.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В тот день в здании должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия внутрь ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять в зрителей и поджигать здание.

Ранее сообщалось о стычке террориста из «Крокуса» с сотрудником СИЗО.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами