Обвиняемые в нападении на «Крокус» обжаловали продление ареста

Четверо обвиняемых в соучастии в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье подали в суд апелляцию на решение продлить им арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд.

«Решение продлить меру пресечения Исломову Аминчону, Исломову Диловару, Исломову Исроилу и Касимову Алишеру, обвиняемым по ч. 3 ст. 205 УК РФ, обжаловано», — говорится в сообщении.

Жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом. До этого суд продлил данным четверым лицам срок содержания под стражей до 22 ноября.

21 августа сообщалось, что адвокат исполнителя теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова вновь обжаловал продление его ареста. Суд зарегистрировал жалобу от защитника обвиняемого в терроризме. Дата ее рассмотрения на данный момент неизвестна.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В тот день в здании должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия внутрь ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять в зрителей и поджигать здание.

Ранее сообщалось о стычке террориста из «Крокуса» с сотрудником СИЗО.