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В Белгороде школьники выйдут на очно-дистанционное обучение с 1 сентября

Гладков: в Белгороде школьники выйдут на очно-дистанционное обучение

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В Белгороде школьники выйдут на очно-дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямой линии.

При этом в 20-километровой зоне от границы с Украиной будет дистанционное обучение. Во всей остальной области — очное.

Отмечается, что там, где дети выйдут на уроки в очном формате, линейки проведут 1 сентября. Решение о их проведении будут принимать директора школ совместно с родителями.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что школы в девяти муниципалитетах региона будут переведены на дистанционный формат обучения. Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове. Кроме того, дистанционно учебный год начнется в Курске и Курчатове, и в школах, на базе которых расположены пункты временного размещения пострадавших.

Ранее Путин потребовал решить вопрос с финансированием теробороны в приграничных регионах.

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