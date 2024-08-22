На Украине мужчину с инвалидностью заставили подписать документы для службы в ВСУ

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали на улице Одессы мужчину со слабоумием, признали его годным для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и заставили подписать соответствующие документы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

По его словам, инцидент произошел днем 19 августа. Военкомов не остановило то, что у мужчины была подтверждена вторая группа инвалидности.

«Заломали на улице, запихали в бус и трое суток держали в помещении военкомата. Отпустили только сегодня. Мужчина из детдома, страдает ярко выраженным слабоумием. Не умеет даже писать и читать! Бандиты в форме не могли не заметить этого», — написал парламентарий.

Он отметил, что сотрудники ТЦК заставили мужчину подписать документы и обязали его явиться в военкомат 2 сентября.

До этого пленный боец ВСУ с тремя пальцами рассказал, что военкомы признали его годным к службе в армии, несмотря на инвалидность. Отсутствие у мужчины двух пальцев не помешало украинскому командованию определить солдата в пулеметчики.

Ранее пленный украинец рассказал о подразделении ВСУ, состоящем из инвалидов и пенсионеров.