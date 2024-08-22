Пожарный поезд направили в атакованный ВСУ краснодарский порт «Кавказ»

Пожарный поезд направили в краснодарский порт «Кавказ» для тушения горящих топливных цистерн на железнодорожном пароме, попавшем под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«К месту происшествия следует пожарный поезд. На территории порта «Кавказ» происходит горение цистерн с ГСМ на железнодорожном пароме», — сообщил собеседник агентства.

22 августа власти Краснодарского края заявили, что ВСУ атаковали в порту «Кавказ» железнодорожный паром с цистернами, в которых находятся горюче-смазочные материалы. На месте удара произошел пожар.

По данным Telegram-канала Mash, ВСУ выпустили ракету Storm Shadow в паром «Акватрейдер», который перевозил топливо. При этом Telegram-канал SHOT утверждает, что ВСУ атаковали пришвартованное судно ракетой «Нептун», а атака велась предположительно из Одесской области.

Ранее Путин рассказал о попытке ВСУ ударить по Курской АЭС.