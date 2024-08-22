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Журналисты узнали, что администрация и полиция Покровска эвакуировались

Economist: администрация и полиция покинули подконтрольный Украине Покровск

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Eugene Symonenko/Shutterstock/FOTODOM

Администрация и правоохранительные органы Покровска (российское название Красноармейск) эвакуировались из населенного пункта. Об этом пишет Economist.

»Покровск готовится к новому неприятной фазе войны. Областная полиция и местная администрация переехали», — пишут издание.

Там добавили, что уже закрылись два супермаркета, и за ними, вероятно, последуют и другие. Кроме этого, местные жители собираются в очереди у банков и пенсионных учреждений.

19 августа назначенный Киевом глава военной администрации Покровска Сергей Добряк заявил, что власти планируют принудительно вывозить детей из города. По его словам, у местных жителей есть одна-две недели, чтобы покинуть город.

21 августа украинское СМИ писало, что три роты Нацгвардии Украины отказались выполнять приказы под Покровском.

Ранее в силовых структурах заявили, что ВСУ практически покинули поселок Нью-Йорк в ДНР.

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