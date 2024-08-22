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В Швейцарии отказались от использования российской системы отслеживания поездов

Швейцарские ж/д отказались от использования системы РФ для отслеживания поездов

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Denis Balibouse/Reuters

Швейцарские федеральные железные дороги (CFF) приняли решение об отказе от использования российской системы диагностики рельсов и отслеживания движения поездов, разработанной российской компанией Infotrans. Вместо нее будет внедрена собственная швейцарская система мониторинга железнодорожной инфраструктуры, пишет РИА Новости.

По словам представителя CFF Фредерика Реваза, данное решение было принято в рамках общей политики компании по постепенному отказу от российских технологий и программного обеспечения в пользу решений, разработанных в Швейцарии.

Реваз пояснил, что российская система Infotrans, ранее использовавшаяся на железных дорогах Конфедерации, будет заменена на более современную и надежную швейцарскую разработку. Это позволит CFF повысить эффективность мониторинга состояния рельсов, а также обеспечить более точное отслеживание движения поездов по всей сети железных дорог Швейцарии.

Данная инициатива, по словам Реваза, является частью общей стратегии швейцарских федеральных железных дорог по постепенному сокращению использования российских технологий в пользу решений, разработанных внутри страны. Таким образом, CFF стремятся обеспечить технологическую независимость и повысить надежность функционирования своей инфраструктуры.

До этого Россия отреагировала на присоединение Швейцарии к «военному Шенгену» ЕС.

Ранее сообщалось, что Швейцария присоединится к новому пакету санкций ЕС против России.

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