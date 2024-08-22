Власти Краснодарского края сообщили об атаке на железнодорожный паром

Украина атаковала железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Об этом сообщает Оперативный штаб - Краснодарский в Telegram.

«Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим — атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ»», — говорится в публикации.

В оперштабе добавили, что на месте начался пожар, информация о пострадавших уточняется, на месте работают экстренные и специальные службы.

До этого очевидцы сообщили о попытках удара по порту «Кавказ» со стороны Вооруженных сил Украины. Проезд по Крымскому мосту в данный момент закрыт.

Telegram-канал Mash утверждает, что ВСУ выпустили ракету Storm Shadow в паром «Акватрейдер», который перевозил топливо. Telegram-канал SHOT утверждает, что ВСУ атаковали пришвартованное судно ракетой «Нептун».

Атака велась предположительно из Одесской области.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Крыму троих агентов военной разведки Украины.