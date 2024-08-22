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Суд в Москве расторг контракт датчанина с Минобороны

Суд в Москве расторг контракт датчанина, оказавшегося на СВО, с Минобороны

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Shutterstock

Второй западный окружной военный суд признал недействительным контракт гражданина Дании Никласа Хоффгора с министерством обороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Хоффгор переехал в РФ летом 2023 года. Когда у него возникли проблемы с продлением вида на жительство, он заключил контракт с Минобороны и «неожиданно для себя» попал в зону проведения спецоперации. После этого он обратился в суд, чтобы расторгнуть соглашение с военным ведомством, текст которого он якобы не понимал, так как не владеет русским языком. В апреле Московский гарнизонный военный суд отклонил его иск.

31 июля сообщалось, что заключивший контракт с Минобороны России мигрант из Дании отправился на специальную военную операцию на Украине, но позже заявил об ошибке и попросил вернуть его обратно.

Уехать из родной Дании мужчина решил из-за того, что он придерживается традиционных ценностей и ему чужда европейская политика по вопросам секс-меньшинств, а также он не хотел платить налоги своему правительству.

Ранее сообщалось, что в российском регионе в четыре раза увеличат выплату участникам СВО.

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