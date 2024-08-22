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Очевидцы сообщили о попытке удара ВСУ по порту «Кавказ»

Baza: очевидцы сообщили о попытке удара ВСУ по порту «Кавказ»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Очевидцы сообщили о попытках удара по порту «Кавказ» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что на Таманском полуострове виден дым.

Проезд по Крымскому мосту в данный момент закрыт. Официальной информации по случившемуся пока не поступало.

Как пишет Telegram-канал Mash, по предварительным данным, ВСУ выпустили ракету Storm Shadow в паром «Акватрейдер», который перевозил топливо.

При этом Telegram-канал SHOT утверждает, что ВСУ атаковали пришвартованное судно ракетой «Нептун». Атака велась предположительно из Одесской области. Информация о пострадавших уточняется.

До этого стало известно, что проезд по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра, наблюдающий за транспортной ситуацией на переправе.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Крыму троих агентов военной разведки Украины.

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