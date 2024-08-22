В Израиле школьник пытался завербовать одноклассников в ИГ

Израильские полицейские арестовали в Иерусалиме 16-летнего школьника, который пытался вербовать одноклассников в ИГ (организация запрещена в России). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, подросток пропагандировал идеологию террористической организации среди учеников своей школы и утверждал, что сам является членом запрещенного движения.

«В его мобильном телефоне были обнаружены материалы насильственного и террористического характера, видео и информация об изготовлении взрывных устройств», — сообщили в полиции.

В июне во Франции арестовали 15-летнего подростка из Чечни за размещение видео с терактами в TikTok. По данным СМИ, причиной ареста стал загруженный в соцсеть буклет с описанием того, как сделать самодельную бомбу. Также сообщается, что школьник интересовался веществом, регулярно используемым террористами для изготовления «поясов шахида».

Ранее в Белоруссии по просьбе Запада задержали взрывавших самодельные бомбы школьников.