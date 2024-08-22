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Российские вузы в два раза увеличили число принятых участников СВО и их родственников

Минобрнауки: вузы приняли почти вдвое больше участников СВО и их родственников

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В 2024 году российские вузы существенно увеличили число принятых по квоте для участников СВО и их родственников абитуриентов. Об этом этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РФ.

«В рамках отдельной квоты для участников СВО на 2024/25 учебный год по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования были приняты более 14,9 тыс. человек (больше числа зачисленных в прошлом году на 6,3 тыс. человек)», — рассказали в ведомстве.

В Российском государственном социальном университете в беседе с агентством отметили, что по сравнению с 2023 годом число поступивших по указанной квоте увеличилось на 250%. В НИЯУ МИФИ в ходе текущей кампании приняли 76 детей участников спецоперации, против 44 в прошлом году. В МГТУ им. Баумана отметили, что в вуз в рамках квоты зачислили 210 человек, в то время как в прошлом году таких абитуриентов было 89.

Ранее отчисленный с первого курса сын участника СВО сообщил, что вновь зачислен в МФТИ.

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