МЧС усилило мониторинг радиационной обстановки в пяти регионах

Специалистами МЧС России было усилено наблюдение за радиационной обстановкой в Курской, Белгородской, Запорожской, Ростовской областях и в Республике Крым. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил глава ведомства России Александр Куренков, передает ТАСС.

«Подразделениями радиационной, химической и биологической защиты усилен мониторинг радиационной обстановки», — сказал он.

Кроме того, Куренков добавил, что в Курскую область перебросили дополнительных специалистов-взрывотехников МЧС.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее назвали число выехавших из приграничья Курской области.