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В Крыму зафиксировали частичное отключение электроснабжения

Алушта, Саки и Судак в Крыму частично остались без света из-за аварии на сетях

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Depositphotos

Частичное отключение электроснабжения произошло в ряде населенных пунктов в Республике Крым. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель министра топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.

По его словам, причиной послужило технологическое нарушение в сетях ГУП РК «Крымэнерго». Из-за него свет пропал в некоторых домах в городах Алушта и Саки. Аналогичная ситуация произошла в селах Орехово, Солнечная долина, Прибрежное и Миндальное. Последние три расположены в городском округе Судак.

Всего обесточенными оказались 66 трансформаторных подстанций. Они обеспечивают электричеством 7 163 человека, говорится в заявлении.

«Аварийные бригады приступили к восстановительным работам», — уточнил Воронкин.

20 августа жители города Алушты также временно остались без света. Как рассказал первый заместитель министра топлива и энергетики республики, из-за технологических нарушений в сетях ГУП РК «Крымэнерго» обесточенными оказались 26 трансформаторных подстанций. В результате от электроснабжения были отключены 8 142 человека.

Сотрудники аварийных служб сразу приступили к восстановительным работам. Однако возобновить подачу электричества в дома удалось только к утру 21 августа.

Ранее в Приморском крае произошло массовое отключение света.

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