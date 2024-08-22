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Российские врачи спасли женщину, у которой во время родов остановилось сердце

В Екатеринбурге врачи спасли женщину, у которой во время родов остановилось сердце

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Медики Свердловской области оказали помощь женщине, которая пережила остановку сердца во время родов. Об этом сообщает URA.ru.

Пациентка поступила в перинатальный центр на 39-й неделе беременности на плановые роды. Врачи выполнили стимуляцию родовой деятельности. Однако через шесть часов у женщины произошла остановка дыхания, ухудшились показатели работы сердца у плода.

«Акушеры-гинекологи срочно провели кесарево сечение для спасения ребенка. Сразу после рождения малыша у матери произошла остановка сердца. В течение десяти минут врачи проводили реанимационные мероприятия, и на четвертой попытке удалось восстановить стабильный сердечный ритм», — сообщили в департаменте информационной политики региона.

Молодая мать потеряла более двух литров крови, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На четвертые сутки женщина пришла в сознание и была переведена из отделения реанимации. Сейчас жизни матери и ребенка ничего не угрожает, они выписаны на амбулаторное лечение.

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