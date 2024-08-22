В администрации Димитрова рассказали об эвакуации населения

Власти города Димитрова (украинское название — Мирноград), расположенного на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР), делают все возможное для завершения эвакуации местных жителей к концу текущей недели. Об этом в ходе интервью для телеканала CNN заявил исполняющий обязанности главы военной администрации населенного пункта Юрий Третьяк.

По его словам, среди жителей Димитрова много тех, кто не хочет уезжать и «прячет своих детей от властей». Но в то же время есть люди, которые еще на прошлой неделе отказывались покидать свои дома, а сейчас изменили свое мнение и переезжают в другие населенные пункты.

«Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы эвакуировать людей к концу недели», — подчеркнул Третьяк.

Он добавил, что российские войска продвигаются к городу «быстрее, чем ожидалось».

22 августа украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на заместителя главы военной администрации Димитрова Татьяну Сытник сообщил, что два микрорайона в городе уже закрыли на въезд. На этом фоне чиновница призвала граждан «выезжать как можно быстрее».

Как она сказала, сейчас в населенном пункте крайне тяжелая ситуация. Банки и центры предоставления административных услуг уже не работают, а магазины собираются закрыться в ближайшее время.

Ранее в правительстве Украины призвали эвакуироваться жителей трех населенных пунктов в Донбассе.