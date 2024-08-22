Над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В 14:00 (мск) пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.

Утром 22 августа один мирный житель пострадал во время обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области. По словам Гладкова, мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 в Белгороде.

После обстрела со стороны ВСУ в городе обнаружили различные повреждения в семи частных домовладениях. В домах выбило окна, были посечены фасады и заборы. В одном частном доме начался пожар. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Также осколками снарядов были повреждены гараж и три легковых автомобиля.

Ранее в Калачевском районе Волгоградской области при атаке БПЛА в домах выбило стекла.