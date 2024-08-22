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В Волгоградской области ликвидировали очаги возгорания после атаки БПЛА

В Калачевском районе потушили очаги возгорания после атаки дронов ВСУ

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Shutterstock

Сотрудники экстренных служб ликвидировали очаги возгорания на территории Калачевского района Волгоградской области, возникшие после атаки украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава района Роман Горбатый.

«Очаги возгорания, возникшие в результате падения обломков БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru») на территории района, ликвидированы», — говорится в заявлении.

По словам Горбатого, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и представители специальных технических пожарных служб.

В публикации уточняется, что в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из местных жителей не пострадал. Эвакуация гражданам также не потребовалась.

При этом в ходе осмотра объектов социальной инфраструктуры в Калачевском районе специалисты выявили повреждения в двух учебных заведениях. Более того, собственников квартир в многоквартирных домах оповестили о необходимости обращаться в оценочную комиссию при выявлении какого-либо ущерба от действий украинских войск.

Утром 22 августа министерство обороны РФ сообщило, что ночью в небе над Волгоградской областью сбили 13 дронов ВСУ. Telegram-канал Baza не исключил, что одной из целей был военный аэродром Мариновка.

Позже губернатор региона Андрей Бочаров заявил о пожаре на территории объекта министерства обороны РФ около села Мариновка.

Ранее аэропорт в Волгограде вернулся к обычной работе после введения временных ограничений на полеты.

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Атаки БПЛА на Россию
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