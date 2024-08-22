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Обыски прошли в Бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Дагестана

В Дагестане сообщили об обысках в Бюро судмедэкспертизы минздрава республики

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Depositphotos

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Республике Дагестан произвело обыски и изъяло документацию в Бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Дагестана. Об этом сообщает Telegram-канал «Черновик».

Отмечается, что обыск прошел 21 августа.

В конце мая Басманный районный суд Москвы арестовал восемь земельных участков и другую собственность, которая, по версии силовиков, принадлежит экс-замглавы МВД Дагестана Руфату Исмаилову.

Как считают ФСБ и Следственный комитет, Исмаилов зарегистрировал свое имущество на четырех знакомых в Дагестане. Одному из них принадлежат шесть земельных участков, три здания и автомобиль, другому — участок, здание и четыре авто, третьему — помещение, авто и два машино-места, четвертому — участок, жилплощадь и здание. При этом следствие выяснило, что доходы номинальных собственников не позволили бы им приобрести подобное имущество.

Ранее замглавы департамента министерства науки арестовали по обвинению во взятке.

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