Назван топ-5 самых полезных грибов

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина в интервью РИАМО перечислила самые полезные для здоровья грибы.

«В топ-5 по полезности входят шиитаке, рейши, чага, львиная голова, майтаке. Если коротко, то шиитаке поддерживает иммунитет, рейши помогает при стрессе, чага — мощный антиоксидант, львиная голова улучшает память, а майтаке регулирует уровень сахара», — рассказала специалист.

Она добавила, что вышеуказанные грибы также обладают иммуномодулирующими, антибактериальными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

До этого Тананакина назвала грибы, которые улучшают психическое здоровье. Гриб льва (Hericium erinaceus. — «Газета.Ru»), по ее словам, может оказывать антидепрессивное действие за счет влияния на нейротрансмиттеры в мозге, такие как серотонин и дофамин.

Еще один гриб, который может благотворно воздействовать на психику, — шиитаке. В нем содержатся вещества, обладающие антистрессовым и антидепрессивным эффектом, отметила врач.

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