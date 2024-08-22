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Помощник Орбана пригрозил отправкой мигрантов в Брюссель

Помощник Орбана пригрозил отправить нелегальных мигрантов прямо в Брюссель

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Global Look Press

Венгрия пригрозила ЕС отправить нелегальных мигрантов прямо в Брюссель, если Брюссель хочет, чтобы они там были. Об этом сообщил ТАСС, цитируя слова Гергея Гуйяша, главы канцелярии премьер-министра Виктора Орбана.

«Мы предоставим им билет в один конец до Брюсселя», — сказал Гуйяш.

Кирилл Логвинов, исполняющий обязанности постпреда России при ЕС, в комментарии ТАСС заявил, что Евросоюз уже задействовал все свои ресурсы для противостояния России и переходит от глобального противостояния к прямой военно-политической конфронтации. Он отметил, что это подтверждается последним заявлением главы евродипломатии Жозепа Борреля, который выразил поддержку вторжению ВСУ в Курскую область и ударам западным оружием по территории РФ.

До этого Венгрия пригрозила направлять мигрантов прямо в Брюссель, если Европейский союз (ЕС) будет мешать Будапешту бороться с притоком нелегалов в страну.

Ранее суд Европейского союза оштрафовал Венгрию за систематическое несоблюдение правил ЕС по приему иммигрантов.

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