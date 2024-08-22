Трое мужчин не прошли фейсконтроль в петербургском антикафе и выстрелили в хозяина

В хозяина петербургского антикафе выстрелили посетители, которым он не разрешил остаться. Запись с камеры видеонаблюдения разместила «Фонтанка».

Накануне вечером трое молодых людей решили поиграть в настольные игры, выбрали по картам заведение в Большом Казачьем переулке и забронировали места, но попасть внутрь так и не смогли. Компанию остановил 21-летний администратор, который также является владельцем гик-кафе «Фронтир». Он рекомендовал гостям поискать другое место, так как в его антикафе действует полный запрет на алкоголь и пребывание в состоянии любого опьянения.

Посетители безуспешно пытались доказать, что не употребляли ничего запрещенного перед визитом, предложили администратору переговорить на воздухе, но все же покинули заведение. Хозяин вышел следом за ними и получил струю из баллончика в лицо. Затем хулиганы выстрелили сначала в воздух, а затем и в молодого человека. Второй выстрел задел его по касательной, пострадавший обратился к медикам с травмой предплечья.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Личности стрелка и его спутников устанавливают.

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