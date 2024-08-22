Суд вынес приговор экс-главе «Транснефть — Верхняя Волга» по делу о взятках

Нижегородский районный суд приговорил бывшего гендиректора АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрия Левина к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Алексей Ползунов признал Левина виновным в семи преступлениях, шесть из которых по ч. 6 ст. 290 («Взятка в особо крупном размере»).

Осужденный не только получил тюремный срок, но и был оштрафован на 70 млн рублей.

Правоохранители задержали Левина в декабре 2021 года. По данным следствия, в Нижегородской области с 2017 года по декабрь 2021-го гендиректор акционерного общества и его подчиненные сотрудники получали взятки от коммерческих организаций, заключивших с контракт с АО.

21 августа бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко, который был осужден за взяточничество, попросил президента России Владимира Путина отправить его в зону проведения специальной военной операции.

Ранее осужденному за взятки бывшему замгубернатора Курганской области заменили срок принудительными работами.