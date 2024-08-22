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Эксперты заявили об остром дефиците опытных айтишников

Глава НЕЙМАРК Черепенников: не хватает отрасли именно опытных айтишников

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Сегодня в России наблюдается так называемое затоваривание рынка труда программистами – на одну вакансию откликаются по 20 претендентов. Однако остается острый дефицит специалистов этой сферы – не хватает именно опытных ратников, рассказал НСН директор IT-кампуса НЕЙМАРК, советник губернатора Нижегородской области по информационным технологиям Валерий Черепенников.

«Сейчас данные показывают нам, что на позицию опытного специалиста приходит одно резюме при норме в четыре-восемь, а на должность джуниора мы видим 16-20 резюме на одну позицию», — подчеркнул эксперт.

В такой ситуации большую роль сыграло то, что раньше можно было закупать уже готовые решения, а сегодня их приходится менять как из-за софта, так и «железа». Перед работниками IT-отрасли стоит задача провести импортозамещение как оборудования, так и системного софта.

«Создалась тенденция, когда людям для входа в IT нужны дополнительные знания, умения и навыки», — заключил Черепенников.

Напомним, до этого специалисты сообщили, что технологические компании в России активнее всего ищут новых начинающих айтишников («джунов») на три позиции — системный аналитик, Data Scientist и специалист по информационной безопасности (ИБ).

Ранее стало известно о причинах психологических проблем айтишников.

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