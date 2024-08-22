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Оставшимся без имущества жителям приграничных регионов выделят более 850 млн рублей

На поддержку потерявших имущество в приграничных регионах выделят 858 млн рублей

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Правительство России выделит 858 млн рублей на оказание поддержки россиянам, которые проживают в приграничных регионах и лишились имущества. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, его цитирует «Интерфакс».

«858 млн руб. будет дополнительно направлено на оказание гражданам помощи в связи с утратой имущества», — сказал заместитель главы правительства.

Он добавил, что эвакуированные из Курской области жители подали уже более 100 тыс. заявок на получение выплаты в размере 15 тыс. рублей. Для обработки обращений правительство подключило сотрудников МФЦ из других регионов. На выплату средств также выделили дополнительные 713 млн рублей.

До этого сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей, которые ведут свою деятельность в приграничных районах Курской области. Внести в течение 10 дней проект соответствующего акта правительства поручено Минфину.

Ранее ЦБ призвал банки простить ипотечные долги жителям приграничных территорий.

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