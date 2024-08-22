Врач предостерегла от употребления грибов во время приема иммунодепрессантов

Грибы не следует употреблять при приеме противоопухолевых препаратов и иммунодепрессантов. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

Специалист пояснила, что грибы могут взаимодействовать с указанными лекарствами с последующим негативным эффектом.

«Людям с ослабленной иммунной системой, тем, кто проходит химиотерапию, страдающим ВИЧ/СПИДом или другими заболеваниями, связанными с иммунодефицитом, употребление грибов может быть противопоказано из-за риска инфекций или нежелательных реакций», — отметила врач.

Указанным пациентам она посоветовала проконсультироваться с врачом перед употреблением грибов.

До этого Тананакина перечислила грибы, содержащие самое большое количество витаминов и ценных микроэлементов.

Наиболее полезными, по ее словам, считаются белые, портобелло (вид шампиньонов), устричные (близкие родственники вешенок), шиитаке (японские лесные грибы), майтаке (гриб-баран), рейши (занесены в Красную книгу РФ), а также некоторые другие съедобные виды грибов.

Грибы являются ценным источником белка, витаминов группы В, селена, меди, калия, цинка и других важных микроэлементов, подчеркнула врач.

Ранее эндокринолог раскрыла, какие грибы можно есть сырыми.