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Россияне, тушившие о пятилетнего мальчика сигареты, пойдут под суд за истязание

В Волгограде будут судить отца и мачеху, которые тушили о ребенка сигареты

В Волгограде завершили расследование дела местных жителей, которые истязали ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В ходе расследования выяснилось, что малолетний стал свидетелем ссоры мачехи и ее приятеля, во время которой женщина нанесла мужчине несколько ударов ножом в грудь. Врачам удалось спасти россиянина.

На данный момент пятилетний мальчик находится в социальном центре. Специалисты оказывают ему помощь.

«Материалы уголовного дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. Фигуранты содержатся под стражей», – поделились в ведомстве.

О действиях родителей стало известно в мае текущего года. По версии следствия, ребенка не раз избивали. Более того, о его кожу нередко тушили сигареты.

В отношении отца мальчика и его сожительницы возбудили уголовное дело по статье об истязании. Известно, что мужчина ранее уже был судим, о том, какое преступление он совершил, не сообщается.

Ранее российских супругов, запрещавших приемным детям есть и спать, отправили в колонию.

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