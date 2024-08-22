В Херсонской области на День флага развернули масштабный триколор

В Геническом муниципальном округе по случаю праздника Государственного флага России был развернут огромный триколор. Об этом сообщает РИА Новости

Эта акция, организованная Министерством молодежной политики Херсонской области, состоялась в селе Геническая Горка у мемориала, посвященного советским артиллеристам, известному под названием «Пушка». Участники торжества развернули огромное полотнище российского флага размером 10 на 15 метров.

В Херсонской области на День госфлага России развернули масштабный триколор

Акция была проведена под звуки патриотических песен в торжественной и духоподъемной атмосфере. Среди участников были представители молодежи из общественных организаций «Волонтеры-медики», «Юг Молодой», «Движение Первых», «Волонтеры Победы», «Защитники Отечества», «Комитет семей воинов Отечества». Всего мероприятие объединило более 60 человек.

До этого в Испании состоялась акция «Бессмертный полк».

Ранее посольство России осудило запрет на флаг РФ в День Победы в Берлине.