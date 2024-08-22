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ДШРГ «Русич» сообщила о «закрытии задачи» по поиску крымских татар для жертвоприношения

ДШРГ «Русич» перестала искать крымских татар для жертвоприношения

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Геннадий Дубовой/РИА Новости

Российская диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) «Русич» сообщила в своем Telegram-канале, что задача по поиску крымского татарина «для проведения ритуального жертвоприношения» закрыта.

«Спасибо всем, кто откликнулся. Задача закрыта. Стукачи могут идти лесом. Тем временем идет уже десятый год запугивания нас «проверками на экстремизм». Вам самим-то не смешно?» — такая запись была опубликована в канале «Русича».

20 августа депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с «Газетой.Ru» назвал диким и неприемлемым пост ДШРГ «Русич» о поисках крымского татарина «для проведения ритуального жертвоприношения». Он пообещал обратиться в правоохранительные органы, если авторы не удалят пост и не извинятся. По его словам, такие записи оскорбительны для жителей Крыма. Шеремет добавил, что крымские татары играли важную роль в присоединении Крыма — в 2014 году в составе «Ополчения Крыма» существовала крымско-татарская рота.

19 августа в Telegram-канале ДШРГ «Русич» (подразделение действовало в составе ЧВК «Вагнер» и ЧВК «Редут». — «Газета.Ru») был опубликован пост с просьбой к союзникам предоставить подразделению «подкопченого, крымского татарина или что-то подобное для проведения ритуального жертвоприношения».

Ранее в посольстве РФ рассказали об условиях содержания экс-командира ДШРГ «Русич» в Финляндии.

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