На Алтае прохожий уладил конфликт мужчин выстрелом в ногу

В Алтайском крае местного жителя признали виновным в причинении мужчине вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщили в краевой объединенной пресс-службе судов.

Инцидент с участием осужденного произошел в селе Шипуново. Мужчина шел по улице, когда заметил группу молодых людей, двое из которых ругались на повышенных тонах. Приблизившись к конфликтующим, подсудимый попытался уладить конфликт, но один из мужчин переключился на него и стал спрашивать о наличии у него пистолета.

«После очередного вопроса про пистолет подсудимый достал находящийся при нем травматический пистолет и произвел выстрел в ногу потерпевшему», — говорится в материалах дела.

Медики квалифицировали повреждение как вред здоровью средней степени тяжести. Стрелявшего приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Подсудимый попытался оспорить приговор, но его оставили без изменений.

Ранее в Якутии мужчина попал в больницу с дробью в спине после охоты.