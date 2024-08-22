Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 12:20 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Утром врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ночью над регионом сбили две украинские ракеты и беспилотник ВСУ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе силы ПВО предотвратили атаку беспилотниками ВСУ.

В ночь на 21 августа ПВО сбили над страной 45 беспилотников ВСУ. Дроны атаковали Московскую, Белгородскую и Калужскую области, где было уничтожено 11, три и два беспилотника соответственно.

Ранее сообщалось, что в Климовском районе под Брянском пресекли две попытки прорыва украинской ДРГ.