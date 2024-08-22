Врачи объяснили, какие БАДы действительно полезны для здоровья и красоты

Если неправильно выбрать биологически активную добавку (БАД) и нарваться на подделку, то она может причинить здоровью серьезный вред. Выбирать их следует со специалистами и покупать только у официальных дистрибьютеров, рассказала 360.ru врач-диетолог Наталья Лазуренко.

Доктор призвала относиться с подозрением к обещаниям мгновенного результата, особенно если речь идет о БАДах для похудения.

«Вот в них могут недобросовестные производители положить что-то, что ускорит некий эффект мимолетный, но [он] не повлияет никаким образом на первопричину», — отметила врач.

БАДы лишь помогают в борьбе с теми или иными проблемами, но не решают их полностью, подчеркнула диетолог. Они только усиливают нутритивную плотность потребляемой человеком пищи.

Самостоятельно покупатель БАДа вряд ли сможет разобраться во всех сложностях его химической структуры, поэтому важно консультироваться с экспертами, считает Лазуренко. Она также призвала не приобретать добавки на маркетплейсах, где много подделок, а сделать выбор в пользу официальных дистрибьютеров – к примеру, сайтов производителей. В этом случае можно изучить всю необходимую информацию, выяснить, из какого сырья делается продукт и кто его производит.

Однако даже с учетом всей полезной информации не нужно приобретать добавки без рекомендаций врача, отметила Лазуренко.

«Нужно беречь себя и выбирать только то, что может помочь со своим лечащим врачом, не заниматься самолечением», — подчеркнула она.

Напомним, специалисты Роскачества провели исследование продукции, размещенной на маркетплейсах, и выявили свыше 400 БАДов, в составе которых были запрещенные вещества. Кроме того, обнаружено свыше 60 тыс. добавок, продававшихся на маркетплейсах без свидетельства о госрегистрации. Также были найдены БАДы с превышением уровня содержания биологически активных веществ.

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