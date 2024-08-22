Врач назвала грибы, которые улучшают психическое здоровье

Существует ряд исследований, согласно которым некоторые виды грибов оказывают положительное влияние на психику человека. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Например, гриб льва (Hericium erinaceus — «Газета.Ru») или львиная грива. Исследования показывают, что экстракт львиной гривы может оказывать антидепрессивное действие за счет своего воздействия на нейротрансмиттеры в мозге, такие как серотонин и дофамин», — сообщила Тананакина.

Еще один гриб, который может благотворно воздействовать на психику, — шиитаке, продолжила специалист. По ее словам, в нем содержатся вещества, обладающие антистрессовым и антидепрессивным эффектом.

При этом врач отметила, что исследования целебных свойств вышеуказанных грибов находятся на начальной стадии. Требуются дальнейшие изыскания для подтверждения их эффективности и безопасности.

До этого Тананакина назвала грибы, которые помогают улучшить память. Ежовик гребенчатый, по ее словам, содержит биологически активные соединения, такие как эринацины и гериценоны, которые играют важную роль в росте и поддержании здоровья нейронов в головном мозге.

Гриб шиитаке содержат витамин D, эрготионеин и полисахариды, которые улучшают память и работу иммунной системы, а также снижают риск возрастных нарушений когнитивных функций, добавила врач.

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