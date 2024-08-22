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В Петербурге таксист посадил в машину сбитую на «зебре» женщину и скрылся с места

В Петербурге водитель сбил женщину и увез в неизвестном направлении

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Shutterstock

В Петербурге произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Лермонтовском проспекте. На кадрах заметно, как женщина перебегает пешеходный переход. Один из водителей успел притормозить, второй, таксист, не смог остановиться и влетел в нее.

В результате пострадавшая упала на асфальт. Очевидцы помогли ей подняться. Водитель вышел из машины, после чего посадил в машину и увез. На данный момент мотивы мужчины неизвестны.

До этого в ХМАО, во дворах домов на улице Жукова заметили мужчину, который применял силу к знакомой. Сначала он попытался засунуть девушку в багажник, но в результате схватил ее за волосы, посадил в салон машины и уехал с места. На месте были подростки, которых неизвестный заметил и что-то потребовал у них.

Известно, что с мужчиной был маленький мальчик, который забрал у россиянки сумку. Кем он приходится водителю и девушке, неизвестно.

Ранее в Новосибирске мужчина затолкал девушку в машину и увез в неизвестном направлении.

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