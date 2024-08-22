В Москве мигранты создали подпольную фабрику по производству поддельных документов

В Москве задержали троих мигрантов, которые открыли подпольную фабрику по производству поддельных документов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, подозреваемые с помощью графических редакторов и оргтехники изготавливали большой ассортимент подделок: паспорта иностранных граждан, миграционные карты, водительские удостоверения. При этом подельники имитировали защитные элементы на документах, в том числе голограммы.

Во время обысков у них нашли и изъяли более тысячи фальшивых документов, поддельные печати, оргтехнику, расходные материалы для производства. Ущерб от от криминальной схемы оценили более чем в 10 млн рублей, отметили в ведомстве.

Полицейские выяснили, что поддельные паспорта использовали для получения кредитных карт и хищения заемных средств.

Установлено, что один из иностранцев уже имеет судимость за аналогичное преступление. Сейчас на его и подельников возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Подделка документов». Всех их заключили под стражу.

Ранее водитель предъявил поддельные права и ранил двух полицейских, попытавшись сбежать.