Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве мигранты создали подпольную фабрику по производству поддельных документов

МВД: в Москве задержали троих мигрантов, подделывавших документы

В Москве задержали троих мигрантов, которые открыли подпольную фабрику по производству поддельных документов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, подозреваемые с помощью графических редакторов и оргтехники изготавливали большой ассортимент подделок: паспорта иностранных граждан, миграционные карты, водительские удостоверения. При этом подельники имитировали защитные элементы на документах, в том числе голограммы.

Во время обысков у них нашли и изъяли более тысячи фальшивых документов, поддельные печати, оргтехнику, расходные материалы для производства. Ущерб от от криминальной схемы оценили более чем в 10 млн рублей, отметили в ведомстве.

Полицейские выяснили, что поддельные паспорта использовали для получения кредитных карт и хищения заемных средств.

Установлено, что один из иностранцев уже имеет судимость за аналогичное преступление. Сейчас на его и подельников возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Подделка документов». Всех их заключили под стражу.

Ранее водитель предъявил поддельные права и ранил двух полицейских, попытавшись сбежать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами