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Москвичам рассказали, когда в столицу придет бабье лето

Метеоролог Позднякова: в сентябре в Москве начнется бабье лето

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

В середине сентября в столичном регионе ожидается приход бабьего лета – теплой, солнечной и сухой погоды. Ориентировочно ожидать ее нужно с середины сентября, однако перед ней будет период осенней пасмурной погоды, рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Обычно в начале сентября устанавливается достаточно «угрюмая» погода, после которой приходит волна летнего тепла, отметил синоптик. По ее словам, связано это с приходом Азорского антициклона.

«По среднестатистическим данным, так называемое бабье лето приходит в период с 14 по 21 сентября, то есть тогда, когда лето по старому стилю заканчивалось», — добавила она.

Ожидается, что, как и обычно, воздух во время такого потепления прогреется до +15...+20 градусов.

Точные данные о приходе бабьего лета озвучиваются за два-три дня до этого момента, добавил метеоролог и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также согласился, что ожидать возвращение летнего тепла нужно в сентябре. В целом, по его словам, процессы формирования антициклона, приносящего с собой тепло, происходят не каждый год. Однако люди называют бабьим летом любое осеннее потепление – с точки зрения метеорологии, это неверно, заключил Вильфанд.

Напомним, метеорологи также сообщали, что температура воздуха в Москве в ближайшие дни начнет постепенно повышаться, самые жаркие дни ожидаются в конце августа. Последняя неделя месяца будет теплой, в отдельные дни температура будет достигать отметки в 30°C.

Ранее был назван срок рассмотрения законопроекта об отмене наказаний за опоздания в непогоду.

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