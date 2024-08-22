Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителя Читы задержали за вербовку людей в террористическую организацию

В Чите мужчину задержали за передачу данных украинским спецслужбам

close
100%
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Жителя Читы задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает Chita.ru со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По версии правоохранителей, мужчина находил в интернете людей и вовлекал их в деятельность террористической международной организации, которая находится под контролем спецслужб Украины.

Известно, что россиянин собирал данные об армии страны и выполнял полученные от кураторов задания, после чего отправлял им фотоотчеты.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая содействие террористической деятельности и государственную измену.

На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия. На ситуацию обратили внимание в следственном комитете, специалисты ведомства со своей стороны также проводят необходимые мероприятия.

До этого в Брянске женщина получила срок 11 лет за то, что вступила в террористическую организацию и участвовала в ее деятельности. В 2023 году она начала отправлять кураторам данные, которые украинская сторона могла использовать против безопасности России.

Ранее жителя Подольска отправили в колонию за госизмену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами