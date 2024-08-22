Жителя Читы задержали за вербовку людей в террористическую организацию

Жителя Читы задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает Chita.ru со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По версии правоохранителей, мужчина находил в интернете людей и вовлекал их в деятельность террористической международной организации, которая находится под контролем спецслужб Украины.

Известно, что россиянин собирал данные об армии страны и выполнял полученные от кураторов задания, после чего отправлял им фотоотчеты.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая содействие террористической деятельности и государственную измену.

На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия. На ситуацию обратили внимание в следственном комитете, специалисты ведомства со своей стороны также проводят необходимые мероприятия.

До этого в Брянске женщина получила срок 11 лет за то, что вступила в террористическую организацию и участвовала в ее деятельности. В 2023 году она начала отправлять кураторам данные, которые украинская сторона могла использовать против безопасности России.

Ранее жителя Подольска отправили в колонию за госизмену.