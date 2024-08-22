ФСБ возбудила дело против трех иностранных журналистов за репортаж из Суджи

ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы в отношении корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша и двух украинских журналисток, которые снимали материалы в Курской области. Об этом сообщили «Интерфаксу» в спецслужбе.

Помимо Уолша, фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 322 УК РФ, стали украинские репортеры Боровик Олеся Николаевна и Буцко Диана Владимировна. По данным ФСБ, они осуществляли видеосъемки в районе населенного пункта Суджа Курской области.

Максимальное наказание по статье о незаконном пересечении госграницы составляет до пяти лет лишения свободы.

В спецслужбе отметили, что указанные журналисты скоро будут объявлены в международный розыск.

21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона будет расследовать все случаи посещения журналистами западных СМИ Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в МИД РФ вызвали временную поверенную США из-за американских репортеров в Курской области.