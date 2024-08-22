В Курске устанавливают железобетонные укрытия. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, решение о появлении таких конструкций принял оперативный штаб.

Смирнов отметил, что администрация города определила ключевые точки для размещения укрытий — в местах массового скопления людей.

Глава региона уточнил, что железобетонными укрытиями оснастят 60 основных остановочных павильонов в Курске.

«Аналогичные мероприятия проводятся в Железногорске. Там уже определены места для установки десяти железобетонных укрытий», — добавил он.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские военные подбили танк Abrams производства США в Курской области.

21 августа Алаудинов сообщил, что за время боевых действий в Курской области ВСУ понесли «очень большие» потери. По словам командира «Ахмата», командование украинской армии приняло решение вывести часть войск из региона, после чего их направят на другое направление, где они произведут «новый удар».

Ранее в США заявили, что попытки удержаться в Курской области приведут ВСУ к катастрофе.