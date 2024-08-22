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В МАГАТЭ подтвердили визит Гросси на Курскую АЭС

В МАГАТЭ заявили, что визит Гросси на Курскую АЭС состоится на следующей неделе

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что визит генерального директора организации Рафаэля Гросси на Курскую атомную электростанцию (АЭС) состоится на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Агентства.

«Мы можем подтвердить, что это будет на следующей неделе», — заявили в МАГАТЭ, отвечая на соответствующий вопрос.

17 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что готовящиеся Киевом провокации в отношении Курской АЭС могут привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе. Она призвала международные организации, в частности ООН и МАГАТЭ, немедленно осудить провокационные действия Украины.

В этот же день в российской госкорпорации «Росатом» выразили обеспокоенность количеством сообщений о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) провокаций в отношении Курской и Запорожской атомных электростанций.

Ранее в Белоруссии обеспокоились возможными провокациями ВСУ против АЭС.

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