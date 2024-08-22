Появилось видео с места обрушения дома в Пермском крае

Несколько квартир разрушено на четвертом этаже многоквартирного жилого дома в Кизеле Пермского края в результате взрыва бытового газа. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале «МедиаКУБ».

На кадрах видно, что пострадали по меньшей мере две квартиры. Вокруг дома собрались местные жители, они обсуждают ЧП.

В городской клинической больнице №4 сообщили каналу, что пока известно об одном пострадавшем при взрыве. Его с ожогами доставили в медучреждение.

Утром 22 августа в городе Кизел в Пермском крае произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме, в результате чего разрушилось несколько квартир. Взрыв произошел в доме 34 на улице Ленина. Есть пострадавшие, их число уточняется. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим.

По данным SHOT, причиной взрыва могла стать газовая колонка.

Ранее в МЧС рассказали о пострадавшем жильце дома в Кизеле, где произошел взрыв.