ФСБ сообщила об аресте троих агентов украинской разведки

Троих мужчин, задержанных в Крыму по подозрению в работе на Главное управление разведки минобороны (ГУР МО) Украины, арестовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

«Всем троим избрана мера пресечения в виде заключение под стражу», — сообщили в управлении.

22 августа в ФСБ рассказали о задержании в Севастополе и Керчи двух граждан России и гражданина Молдавии — агентов военной разведки Украины, планировавших подрывы и собиравших информацию о Вооруженных силах РФ.

В результате проведенных мероприятий в Севастополе задержан гражданин России 1965 года рождения. Мужчина, как утверждается, прошел в соседнем государстве минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучался выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи.

По данным ЦОС ФСБ, россиянин изготовил самодельное взрывное устройство, использованное в июле 2024 года при минировании газопровода в Крыму. При задержании злоумышленника в его машине нашли взрывное устройство.

Также силовики задержали ранее судимого гражданина Молдавии 1992 года рождения, который спрятал в тайнике бомбу для подрыва насосной станции в Керчи, и завербованного ГУР МОУ жителя Севастополя, россиянина 1973 года рождения. Последний предоставлял Киеву данные о местонахождении военных объектов на территории Крыма, адреса проживания высокопоставленных российских военных и используемых ими транспортных средствах.

Ранее ФСБ сообщила о задержании украинского агента, который запускал БПЛА у военных объектов.