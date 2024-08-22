Аэропорт Волгограда вернулся к обычной работе после ограничений

Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Утром 22 августа волгоградский аэропорт ввел ограничения на полеты после атаки украинских беспилотников на регион.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Волгоградскую область в ночь на 22 августа. По данным Telegram-канала Baza, целью атаки мог быть военный аэродром Мариновка. На подлете к объекту сбили как минимум два дрона. Обломки одного из них рухнули на бытовку неподалеку от аэродрома, в результате чего начался пожар.

Возгорание на объекте Минобороны позже подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области ввели выплаты жителям пострадавших при атаках дронов домов.