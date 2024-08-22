В Подмосковье жителям напомнили о возможности бесплатно пройти диспансеризацию

Жители Московской области могут бесплатно пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр в поликлинике, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии.

«Для удобства с начала лета в Подмосковье запущена акция «Проверь свое здоровье в парке», позволяющая пройти профосмотр на свежем воздухе в выходные», — рассказала она.

Болатаева добавила, что всего с начала 2024 года почти 3,5 млн жителей Московской области прошли диспансеризацию.

Результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование.