Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

На Крымском мосту ограничили проезд транспорта. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра, наблюдающий за транспортной ситуацией на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Находящихся на мосту автовладельцев попросили следовать указаниям сотрудников службы безопасности и сохранять спокойствие.

Параллельно сообщается о задержании в Крыму троих агентов военной разведки Украины, планировавших подрывы и собиравших информацию о российской армии. Среди них — два гражданина России и один молдаванин. Известно, что как минимум один из задержанных прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку, а также обучался выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи.

До этого стало известно, что крымчанина, который готовил покушение на главу полуострова Сергея Аксенова, приговорили к 18 годам колонии.

Ранее сообщалось, что один из крымских портов переведут в федеральную собственность.