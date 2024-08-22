Полиция Маврикия подтвердила гибель россиянки

Полиция Маврикия подтвердила РИА Новости гибель гражданки России Залии Шамигуловой.

Источник агентства отметил, что полиция ждет обращения посольства РФ по вопросу выдачи тела россиянки.

По данным Telegram-канала Baza, 29-летнюю Шамигулову нашли закопанной в городе Вакоа-Феникс в районе Ля-Мари. На ее теле нашли множество ножевых ранений. За день до этого родственникам женщины пришли сообщения, что она якобы сама решила пропасть и искать ее не нужно.

Подозреваемого в убийстве россиянки задержали. Сообщается, что он во всем признался.

Убитая является уроженкой Башкирии. Она преподавала в вузе и удаленно работала карьерным консультантом. Россиянка прилетела на курорт с подругой в июне, а к сентябрю рассчитывала вернуться домой.

Незадолго до этого стало известно, что Залия перед пропажей сказала подруге, что пошла прогуляться со своим знакомым с Маврикия. Он обещал свозить ее в город Кюрпип. Женщина села к нему в машину и больше не выходила на связь.

Ранее в Перу украинца заподозрили в расправе и расчленении россиянки.