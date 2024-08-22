В МЧС рассказали о пострадавшем жильце дома в Кизеле, где произошел взрыв

После взрыва газа в жилом доме в Кизеле Пермского края госпитализировали мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве добавили, что из дома эвакуировали 16 человек.

В Кизеле утром 22 августа произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме 34 на улице Ленина, в результате чего разрушилось несколько квартир.

На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим. Telegram-канал SHOT писал, что газовая колонка, по предварительной информации, стала причиной взрыва в доме.

Накануне взрыв и пожар произошли в жилом доме в московском Южном Чертаново. С одним из пожарных, вошедших в горящую квартиру, обрывалась связь. Оглушительный хлопок произошел в жилой многоэтажке на улице Газопровод. По последним данным, горит квартира на девятом этаже.

До этого в Карелии сгорели два жилых дома из-за аварийного моста, по которому не смогла проехать пожарная машина. Погорельцы вместе с соседями пытались потушить его своими силами, но спасти строение не смогли.

Ранее в Белгородской области при атаке ВСУ повредили дома.