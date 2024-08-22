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Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Пермском крае

SHOT: газовая колонка стала причиной взрыва в доме в Пермском крае

Газовая колонка, по предварительной информации, стала причиной взрыва в жилом доме в городе Кизеле Пермского края. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что из квартир вывели четырех детей. По информации SHOT, под завалами никого нет.

«Один из пострадавших госпитализирован, он в состоянии средней тяжести. Вторая пострадавшая отказалась от госпитализации, врачи осматривают ее на месте», — отмечается в публикации.

До этого сообщалось, что спасатели достали мужчину из-под завалов после взрыва газа в доме.

Утром 22 августа сообщалось, что в городе Кизел в Пермском крае произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме, в результате чего разрушилось несколько квартир. Взрыв произошел в доме 34 на улице Ленина. Есть пострадавшие, их число уточняется. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим.

Ранее на турбазе в Апшеронском районе после взрыва газа произошел пожар.

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