МЧС показало фото дома в Пермском крае, где произошел взрыв газа

В четырехэтажном доме на улице Ленина в городе Кизеле Пермского края произошел взрыв газа. Фото с места происшествия опубликовало МЧС России.

В результате инцидента обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами, и под обломки попал мужчина, которого благополучно вытащили из-под завалов специалисты МЧС. Кроме того, из смежной квартиры соседнего подъезда было эвакуировано двое детей.

Информация об обстоятельствах происшествия уточняется, но известно, что возгорания в результате взрыва газа не произошло.

В начале августа сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в на Сибирской улице, 81 в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. В Дзержинском районе, где расположено здание, вводили режим чрезвычайной ситуации.

Позднее стало известно, что дом признали аварийным и решили снести.

Ранее сообщалось, что в сеть попали кадры взрыва на газопроводе в Стерлитамаке.