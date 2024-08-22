Россиян предупредили о росте цен на вино к осени

Вина в России подорожают к осени на фоне повышения ввозных пошлин на продукцию из недружественных стран. Об этом kp.ru рассказал гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

Он напомнил, что рост пошлин сначала произошел с 12,5% до 20% (но не менее $1,5 за литр), а затем — до 25% (но не менее $2 за литр). По его словам, этот момент приведет к повышению цен на всю винную продукцию, а не только на ту, что поставляют из недружественных стран.

При этом эксперт отметил, что цены на вина в России растут каждый месяц. По его словам, российским винодельням не хватает отечественных виноматериалов.

«По виноматериалам для тихих вин у нас не хватает 50%, по игристым ситуация получше — примерно 30%. Отечественного сырья не хватает из-за того, что недостаточно площадей отведено под виноградники. А использовать импортные виноматериалы при производстве российских вин нашим производителям запрещено», — сказал Черниговский.

Накануне данные Евростата показали, что Россия в июне сократила закупки вина в ЕС до минимума с 2010 года. Всего за июнь в Евросоюзе было закуплено 6,3 тысячи тонн вина. Меньше — 5 тысяч тонн — в Россию завозили только в январе 2010 года. Сильнее всего (в девять раз) снизились объемы закупок вина из Франции — до 12 тонн.

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