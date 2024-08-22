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Депутат о выплатах россиянам за долгий брак: «Это простимулирует рождаемость»

Депутат Вторыгина одобрила законопроект о выплатах россиянам за долгий брак

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Depositphotos

В России необходимы новые меры поддержки семей, в том числе денежные выплаты за долгий брак, считает зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. Подобное решение не только укрепит семейные узы, но и повысит рождаемость в стране, заявила она в беседе с RT.

Депутат назвала институт брака святым, подчеркнув, что государство должно поощрять приверженность жителей страны к традиционным ценностям.

«Это не только укрепит отношения в семье, но и будет способствовать стимулированию рождаемости, что крайне важно для России как самой большой страны в мире», — убеждена парламентарий.

Она также призвала защищать традиционный уклад семейной жизни от «тлетворного влияния» Запада. По мнению Вторыгиной, союз мужчины и женщины – это пример для детей и подростков, который может стать «вакциной от массированной ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)*-пропаганды».

Напомним, кабмин не одобрил законопроект о закреплении выплат семейным парам, которые состоят в официальном браке 20 лет и более. Однако депутаты пообещали доработать его и повторно внести на рассмотрение этой осенью. Накануне председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина поддержала инициативу, призвав профинансировать ее за счет средств, вырученных после введения прогрессивной шкалы налогообложения.

Ранее российская семья получила от государства выплату в 55 тысяч рублей за долгий брак.

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